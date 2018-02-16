РИАМО - 16 фев. Московский портал поставщиков представят на крупнейшем в России бизнес-форуме «Трансформация-2», который пройдет 19 и 20 февраля в спортивном комплексе «Олимпийский», сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Московский портал поставщиков объединяет 85 тысяч предпринимателей. Больше двух третей из них — представители малого бизнеса.

«Московский портал поставщиков представят на крупнейшем в России бизнес-форуме «Трансформация-2». Участники мероприятия смогут задать вопросы разработчикам и операторам интернет-площадки», - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, по результатам работы на портале поставщиков в предыдущем году зарегистрировано более 36 тысяч участников, опубликовано более 9,5 миллионов оферт, заключено 200 тысяч контрактов на общую сумму более 20 миллиардов рублей.

«К новым функциям можно отнести котировочные сессии, витрину закупок, таргетированную рассылку и телеграм-бота. Ресурс дает возможность объективно оценивать существующий рынок предложений, использовать технологии юридически значимого электронного документооборота при заключении сделок», - добавил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.