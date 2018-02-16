РИАМО - 16 фев. Карантин по бешенству животных объявили на территории района Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа Москвы, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэра столицы.

«Установить карантин на территории района Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы до 17 апреля 2018 года», - говорится в документе.

На период карантина в районе устанавливается запрет на торговлю домашними животными, проведение выставок собак и кошек, а также вывоз животных за пределы этой территории.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.