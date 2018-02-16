РИАМО - 16 фев. Сотрудники транспортной полиции зафиксировали в 2017 году на вокзалах Центрального федерального округа более 55 тысяч случаев нарушений антитабачного закона, сообщил глава управления на транспорте МВД России по ЦФО, генерал-майор полиции Олег Калинкин.

«За 2017 год больше всего выявлено более 55 тысяч случаев курении на вокзалах. Вокзал является общественным местом. И надо курить там, где можно», - сказал в интервью телеканалу «Москва 24» Калинкин.

Он отметил, что за прошлый год сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности более 30 тысяч граждан за распитие алкогольных напитков.

В феврале 2013 года статья 12 антитабачного закона значительно ограничила места и территории, где курение разрешено. Нельзя курить на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.

Кроме того, запрещено курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, на чердаках, в подвалах, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.