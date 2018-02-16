РИАМО - 16 фев. Рособрнадзор лишил Московский институт телевидения и радиовещания (МИТРО) лицензии на осуществление образовательной деятельности, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 9 февраля по 16 февраля 2018 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок.

«Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: НОЧУ ВО «Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино», - говорится в сообщении.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.