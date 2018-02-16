РИАМО - 16 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят очередную проверку строительства нового здания Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, расположенного на улице Писаревская, дом 12 в подмосковном Пушкине, проверка продлится до 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заказчиком строительства выступает министерство строительного комплекса Подмосковья. Плановое завершение строительства в четвертом квартале 2018 года.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по армированию несущих конструкций первого этажа. Строительство в графике. <…> Плановая проверка завершится 21 февраля», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, пятиэтажное здание функционально разделено на три основных блока, включающих помещения музыкального колледжа на 250 мест, музыкальной школы на 300 учащихся и центрального блока, состоящего из общих помещений - фойе, гардероб, буфет, концертный зал на 300 мест, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит 5,97 тысячи квадратных метров.

Все учебные классы, репетиционные залы будут оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

На прилегающей территории разместится спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, будут обустроены пешеходные дорожки, парковочное пространство, места для отдыха, выполнено озеленение.