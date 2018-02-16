РИАМО - 16 фев. Госжилинспекция Московской области завершила первую в текущем году плановую проверку соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, по итогам администрация Некрасовского Дмитровского района должна устранить девять нарушений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Госжилинспекция ранее потребовала включить четыре «потерявшихся» многоквартирных дома в план-график подготовки к следующему зимнему периоду, и привести паспорта готовности МКД в соответствие с требованиями законодательства.

«Администрации городского поселения Некрасовский Дмитровского района выдано шесть предписаний об устранении девяти нарушений. На устранение всех нарушений выданы предписания со сроком исполнения от мая до августа 2018 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, власти Некрасовского должны обеспечить созыв собраний собственников по вопросу избрания советов 22 домов (это четверть всего многоквартирного жилфонда в поселке). Еще для 62 домов необходимо оценить критерии очередности капремонтов. Администрация городского поселения также должна разработать и утвердить муниципальную целевую программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В текущем году Госжилинспекция планирует проверить 35 муниципальных администраций на предмет соблюдения жилищного законодательства, заключил Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.