РИАМО - 16 фев. Депутат Госдумы Лидия Антонова на круглом столе по профориентации в Жуковском техникуме рассказала о необходимости разработки взаимовыгодной программы взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями, сообщается на сайте администрации городского округа Жуковский.

Депутат Госдумы Лидия Антонова посетила Жуковский техникум и выступила на заседании круглого стола по теме «Социализация молодежи, профессиональная ориентация. Взаимодействие профессионального образования с образовательной средой городского округа Жуковский и предприятиями города».

«Сегодня перед нами стоит задача разработать такую программу взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями, в которой были бы заинтересованы все стороны, в особенности, работодатели. Мы должны дать студенту профессию, которая сделает его уважаемым человеком. Одно из самых страшных разочарований, которое может постичь человека, - если он будет чувствовать себя ненужным. Наша задача и задача образования – не допустить это. Для этого, в частности, необходимо делать упор на мотивационную программу увеличения престижа каждой из профессий», - сказала Антонова.

Она также затронула множество актуальных вопросов в сфере среднего профессионального образования, таких как подготовка достойных кадров, поиск новых образовательных путей, организация взаимодействия с потенциальными работодателями для дальнейшего сотрудничества и другие.

В ходе мероприятия директор Жуковского техникума Игорь Алтухов рассказал о работе учреждения, его истории, успехах, а также сообщил о предстоящих планах по развитию. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Трушкова подготовила презентацию, в которой отразила основные направления деятельности техникума в рамках социализации обучающихся.

О социально важных проектах, реализуемых коллективом техникума и его студентами совместно с активистами «Молодой гвардии», рассказал руководитель жуковского отделения МГЕР Андрей Урусов.