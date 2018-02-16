РИАМО - 16 фев. Специалисты сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Московской области прошли практическое обучение по вопросам кормления высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного направления и увеличения его продуктивного долголетия, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Встреча была организована министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Занятия проходили на базе ООО «Совхоз «Головково» Наро-Фоминского городского округа.

«В процессе подобных семинаров рассматриваются вопросы кормления высокопродуктивного крупного рогатого скота, аспекты повышения питательной ценности и качества кормов с использованием разработок и современных тенденций в области животноводства. А также отечественный опыт и мировые тенденции в кормлении высокопродуктивного скота молочного направления продуктивности», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В обучении приняли участие представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, администрации Наро-Фоминского городского округа и зооветспециалисты сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, ответственные за кормление крупного рогатого скота.

Семинар проводил заведующий кафедрой кормления и разведения животных, доктор биологических наук, профессор РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева Николай Буряков.

«Проведение таких мероприятий в Московской области является хорошей традицией, где сотрудничество науки и специалистов-практиков направлено на реализацию генетического потенциала животных и повышение молочной продуктивности коров в Подмосковье», - уточнил Разин.