РИАМО - 16 фев. Налоговые органы Подмосковья в 2017 году перечислили в консолидированный бюджет РФ 750 миллиардов рублей, что на 12,7% превышает аналогичный показатель предыдущего года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

В пятницу в УФНС России по Московской области под председательством руководителя управления Екатерины Макаровой состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2017 год и основным задачам на текущий год.

«За 2017 год налоговыми органами Московской области в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 750 миллиардов рублей с ростом к уровню 2016 года на 84 миллиарда, или на 12,7%. Доходы федерального бюджета обеспечены на 277 миллиардов рублей с ростом к предыдущему году на 37 миллиардов, или более чем на 15%», - отмечается в сообщении.

При этом в консолидированный бюджет Московской области мобилизовано более 473 миллиардов рублей, что на 47 миллиардов, или на 11% больше, чем за 2016 год.

Большое внимание в прошедшем году уделялось качеству администрирования страховых взносов. Их поступления по сравнению с 2016 годом выросли на 34 миллиарда, или более чем на 11%, и составили 335 миллиардов рублей. Доходы Пенсионного фонда увеличились на 25,7 миллиарда рублей, или на 11%, Фонда обязательного медицинского страхования – почти на 6 миллиардов рублей, или на 10%, Фонда социального страхования – на 2,5 миллиарда рублей, или на 35%.

Крое того, в 2017 году по итогам выездных налоговых проверок, при их снижении на 11,4% доначисления составили 25,3 миллиарда рублей, превысив показатели 2016 года почти в 2 раза. Также в 2 раза выросла эффективность проверок, составив 18,3 миллиона рублей. Отмечена высокая результативность взаимодействия с правоохранительными органами, эффективность совместных выездных проверок составила 43,6 миллиона рублей, превысив среднеобластной показатель более чем в два раза.

Повышение качества контрольной работы способствовало сокращению на 15% числа жалоб и судебных разбирательств по налоговым спорам. При этом три четверти от общего количества рассмотренных судами заявлений и 91% от общей суммы рассмотренных требований удовлетворены в пользу налоговых органов.