РИАМО - 16 фев. В Рузском городском округе создан и утвержден состав противопаводковой комиссии, соответствующее постановление подписал глава округа Максим Тарханов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В тексте постановления говорится, что комиссия утверждена в целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году, обеспечения сохранности жизни, материальных ценностей граждан, предотвращения сбоев в работе жизнеобеспечения жителей Рузского городского округа.

«В Рузском городском округе порядка 50 лет не было затоплений в половодье. В то же время, опасность представляют гидротехнические сооружения на Рузском и Озернинском водохранилищах в случае аварии. Мы рассчитываем, что весенний период мы пройдем в штатном режиме, в то же время необходимо быть готовыми к внештатным ситуациям, чтобы своевременно на них среагировать», - пояснил Тарханов.