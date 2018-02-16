РИАМО - 16 фев. В Подмосковье заключено первое соглашение о рассрочке по плате за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, застройщик должен выплатить в бюджет за изменение ВРИ участка в подмосковных Химках 33 миллиона рублей до сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 25 января 2018 года подписал постановление областного правительства об утверждении порядка предоставления рассрочки по плате за изменение ВРИ земельных участков.

«В Подмосковье заключено первое соглашение о рассрочке по плате за изменение ВРИ. Компания-застройщик оформила изменение вида разрешенного использования земельного участка в Химках, где строит многоэтажный жилой дом. Сумма платежа, которая должна быть внесена в бюджет Подмосковья, составляет более 33 миллионов рублей, и строительная компания сможет погасить ее в период с января 2018 по август 2019 года», – сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По его словам, 20 миллионов рублей будут перечислены в счет погашения оплаты уже в этом году. Разрешение на строительство, выданное компании, действует до 1 сентября 2019 года.

Аверкиев отметил, что данная мера призвана помочь собственникам земель, которые не имеют возможности внести оплату за изменение ВРИ сразу в полном объеме.

Рассрочка предоставляется в случае, если размер платы за изменение ВРИ составляет 300 тысяч рублей и выше. Воспользоваться льготным предложением могут не только крупные компании, но и граждане, которые используют принадлежащие им земельные участки для личных нужд (индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение садоводства и личное-подсобное хозяйство), юридические лица - крупные девелоперы, осваивающие земельные участки под различные виды жилой застройки.

Для оформления рассрочки необходимо подать в Минмособлимущество заявление о предоставлении рассрочки (точно по форме). При положительном рассмотрении запроса министерство заключает с собственником земельного участка соглашение о предоставлении рассрочки. Причиной отказа может послужить несоответствие заявления установленной форме, запрос на сумму менее 300 тысяч рублей, несовпадение срока и суммы рассрочки, а также запрос рассрочки на срок, превышающий срок действия разрешения на строительство (при наличии разрешения на строительство).

При этом сумма от 300 тысяч до 1 миллиона рублей может быть погашена в течение полугода, сумма от 1 миллиона до 10 миллионов рублей – в течение года, погасить сумму от 10 миллионов до 100 миллионов рублей можно в течение двух лет, а три года определены для сумм свыше 100 миллионов рублей.