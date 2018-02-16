РИАМО – 16 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил конькобежку Наталью Воронину с третьим местом на Олимпиаде на дистанции 5 тысяч метров, сообщает в пятницу Газета.ru.

Воронина завоевала бронзу на Олимпиаде. Лидером соревнований стала спортсменка из Голландии Эсме Виссер с результатом 6 минут 50,23 секунды. Серебро досталось чешской конькобежке Мартине Сабликовой, которая прошли дистанцию за 6 минут 51,85 секунды.

«Поздравляю Наталью Воронину с бронзой в конькобежном спорте!» — написал Медведев на своей странице в Twitter.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».