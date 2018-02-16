РИАМО - 16 фев. Конкурс детского рисунка, посвященный Дню освобождения Крыма от фашистских захватчиков, стартовал в Подмосковье, сообщается на сайте региональной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области».

«Принять участие в конкурсе могут учащиеся как муниципальных, так и частных образовательных учреждений. Организаторы планируют привлечь к участию в конкурсе воспитанников детских домов, школ-интернатов и детских приютов, а также детей-инвалидов, не посещающих детские учреждения и воспитывающихся в семьях по месту жительства», - говорится в сообщении.

Для участников конкурса предложены примерные темы работ, такие как: «Крым - территория дружбы народов», «Международный детский лагерь «Артек», «Крым в годы Великой Отечественной войны», «Севастополь и Керчь - города-герои», «Феодосия - город воинской славы», «Черноморский флот», «Крымский мост», «Достопримечательности Крыма».

Работы юных художников будет оценивать компетентное жюри, которое возглавил заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор, заведующий кафедрой декоративной живописи и графики Института дизайна Российского государственного университета имени Косыгина Ильдар Мустафин.

«Победители конкурса будут награждены дипломами лауреатов и ценными подарками, а все остальные получат дипломы участников. Государственные, муниципальные и общественные организации, творческие союзы, средства массовой информации, учреждения, фирмы и индивидуальные предприниматели по согласованию с учредителями Конкурса могут учреждать специальные призы. По итогам конкурса будет выпущен памятный буклет», - добавляется в сообщении.