РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В торговом центре «Мега Белая Дача» в Котельниках открыли первый в Подмосковье мобильный пункт выдачи книг, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В церемонии открытия приняла участие глава городского округа Котельники Ирина Польникова.

«Сегодня (16 февраля – ред.) мы имеем честь открыть первый в Московской области мобильный пункт выдачи книг. Этот потрясающий проект мы реализуем силами МБУК «Централизованная библиотечная система» Котельников и ТЦ «Мега Белая Дача». Мы это делаем, прежде всего, для наших жителей и гостей города. Мы стремимся идти в ногу со временем и отвечать на вызовы современных реалий и верим, что этот проект позволит приобщить людей к книгам», – сказала Польникова.

По ее словам, юные горожане наравне со взрослыми смогут насладиться любимыми изданиями в комфортных условиях.

Гостям мобильной библиотеки представили пункт выдачи литературы, комфортный читальный зал. В заведении желающие смогут поменять прочитанную книгу на новую, воспользовавшись услугой буккроссинга.

Новое мобильное учреждение оформлено в стиле лофт. Открытием уже заинтересовался «Союз деятелей музыки, кино и телевидения СДМКТ». При его поддержке будет организован литературный клуб, на мероприятиях которого желающие смогут общаться с известными актерами, режиссерами и писателями. Также гости библиотеки будут получать информацию о книжных новинках и литературных спектаклях.