РИАМО - 16 фев. Сотрудниками НЦБ Интерпола из Чехии в Москву в пятницу экстрадирован обвиняемый в мошенничестве на сумму более 15 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечена экстрадиция из Праги 58-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант обвиняется в том, что, являясь единственным участником и одновременно финансовым директором общества с ограниченной ответственностью, мошенническим путем совершил хищение денежных средств другой организации в особо крупном размере. По данному факту было возбуждено уголовное дело, после чего обвиняемый скрылся.

В октябре 2014 года на основании запроса ГУ МВД России по Красноярскому краю мужчина был объявлен в розыск по каналам Интерпола и спустя несколько месяцев задержан на территории Чешской Республики. Экстрадиция из Праги в Москву состоялась в пятницу.