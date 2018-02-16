РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Жители микрорайона Кузнечики в подмосковном Подольске пожаловались свору бездомных собак, нападающих на людей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местный житель отметил, что проблема с животными не решается на протяжении уже пяти лет. По его словам, за домом №13 на улице генерала Стрельбицкого в микрорайоне Кузнечики на пустыре живет свора собак. Они постоянно находятся рядом с жилыми домами, периодически кидаются на людей, детей, домашних собак. Жители обращались в администрацию, однако проблему так и не решили.

«Сотрудниками территориального отдела совместно с сотрудниками автономной некоммерческой организации «ЦСБЖ» 13 февраля провели комиссионное обследование указанной территории, по результатам которой специалисты отловили и чипировали бездомных животных», – сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Однако приложенный к мероприятию фотоотчет доказывает, что специалисты поймали только одну собаку.