РИАМО - 16 фев. Температура воздуха в Москве и Подмосковье на следующей неделе может опуститься до минус 21 градуса в ночные часы, рассказал РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Гидрометцентра.

«В среду, 21 февраля, усилится антициклон, поднимется атмосферное давление, погода ночью составит минус 16 – минус 21 градусов, а днем минус 7 – минус 12 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в эту субботу ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в воскресенье – восточный ветер.

Как в свою очередь отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже в следующий понедельник, 19 февраля, циклон развернется тыловой стороной.

«И далее всю неделю температура начнет понижаться», - сказал Тишковец.