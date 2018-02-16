РИАМО - 16 фев. В парке культуры и отдыха в подмосковном Жуковском 18 февраля состоятся проводы русской зимы «Собирайся, народ, Масленица идет!», сообщается на сайте городского округа.

«Обширная развлекательная программа включает в себя выступления артистов театра «Стрела», артистов ЭМДТ, программу развлекательного центра «Мадагаскар» и, конечно же, сжигание чучела Масленицы», - говорится в сообщении.

Начало праздника в 12:00. Будут работать павильоны и торговые точки. Приглашаются все желающие.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Во время Сырной седмицы по церковному уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц.