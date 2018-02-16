РИАМО - 16 фев. До конца текущего года на западе Москвы устроят сеть скверов, парков и зон отдыха вдоль Большого бульвара, сообщается на сайте RosTender.info.

«В апреле начнется благоустройство территорий, прилегающих к Большому бульвару в Западном административном округе города Москвы. Государственное предприятие «Мосремонт» объявило тендер на проведение работ, стоимость контракта составляет 855 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит создать сеть скверов, парков и зон отдыха вдоль Большого бульвара – здесь появятся детские и спортивные площадки, выложенные плиткой дорожки, скамейки и фонари, будут посажены деревья и цветы.

Финансирование работ ведется из собственных средств предприятия «Мосремонт». Итоги конкурса будут подведены 13 марта. По условиям контракта, работы начнутся в начале апреля, а завершатся в конце 2018 года.