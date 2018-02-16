РИАМО – 16 фев. Пенсионный фонд России планирует вести расчет пенсий с использованием искусственного интеллекта, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Расчет пенсий — дело очень сложное. Мы его упрощаем. Мне кажется, это под силу искусственному интеллекту. Мы сейчас работаем над этим», — сказал глава ПФР Антон Дроздов.

Он добавил, что в будущем все организации будут связаны на электронном уровне.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец назвала приоритетную задачу правительства РФ, обозначенную в стратегии пенсионного развития. В частности, пенсии должны достигнуть уровня в 2,5 прожиточного минимума, то есть около 25 тысяч рублей.

Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тыс руб >>