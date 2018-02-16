РИАМО - 16 фев. Транспортные и дорожные предприятия Подмосковья подготовились к работе в условиях снегопада и ухудшения погоды, спецтехника готова выйти на расчистку дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По прогнозу синоптиков, с пятницы и в течение всей следующей недели в Подмосковье ожидаются осадки в виде снега.

«Все транспортные и дорожные предприятия Московской области готовы к ухудшению погодных условий в регионе. Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме, и при необходимости дополнительные единицы снегоуборочной техники будут выведены на линии», - отмечается в сообщении.

В настоящее время дорожные службы области работают в штатном режиме. В работах по зимнему содержанию региональных дорог задействовано более 300 единиц специализированной техники. Всего в этом сезоне для зимнего содержания региональных дорог, общая протяженность которых составляет более 14,5 тысяч километров, подготовлено свыше 1,6 тысячи спецтехники.

За прошедшие сутки очищено от снега и обработано порядка 4 тысяч километров региональной сети автодорог, вывезено 43 тысячи кубометров снега.

«В связи с ухудшением погодных условий и во избежание ухудшения дорожно-транспортной ситуации в регионе министерство призывает автомобилистов быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений», - заключается в сообщении.