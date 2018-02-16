РИАМО - 16 фев. Загруженность столичных дорог вечером в пятницу оценивается в восемь баллов из 10 возможных, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Пробки».

Скорость движения на Кремлевской набережной не превышает трех километров в час. Движение осложнено и на Пречистенской набережной в сторону центра, там скорость движения не превышает семи километров в час. Плотное движение зафиксировано на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Также в столице зафиксирована необычно сложная пробка — Садовое кольцо внешняя сторона, от станции метро «Парк культуры» до Краснопролетарской улицы. В пробке длиной 10,3 километра можно потерять 2 часа 14 минут, что на 50 минут больше обычного.

Неожиданно плотное движение наблюдается на Щелковском шоссе. Загруженность магистрали в центр — шесть баллов, что на четыре балла выше обычного.