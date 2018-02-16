РИАМО – 16 фев. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил проблему с начислением страховой пенсии по старости наличием у россиян серых зарплат, сообщает в пятницу Газета.ru.

«У нас всегда были минимальные требования по стажу, в то время как согласно рекомендациям Международной организации труда, они гораздо выше. Например, у нас раньше были обязательными пять лет стажа, сейчас девять и будет потом 15 лет. Большее количество людей это не затрагивает, на данный момент процент людей, которые не получают пенсии из-за нехватки стажа, меньше 1%: у нас 34 года средний стаж у россиян», — сказал Дроздов.

В прошлом году ПФР был вынужден в ряде случаев отказать россиянам в назначении страховой пенсии по достижении соответствующего возраста из-за нехватки стажа или пенсионных баллов. В фонде пояснили, что в этом случае гражданин может претендовать на получение социальной пенсии.

Сейчас страховая пенсия в среднем составляет 14 075 рублей, социальная пенсия — 9045 рублей.