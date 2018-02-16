РИАМО - 16 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в Instagram три книги-новинки от издательства АСТ: «Происхождение» Дэна Брауна, «Тобол. Мало избранных» Алексея Иванова и «Бегущий в лабиринте. Код лихорадки» Джеймса Дэшнера.

Чтобы получить все три книги, необходимо подписаться на аккаунт @inmsk и отметить в комментариях двух друзей, с которыми вы поделитесь книжками в случае выигрыша.

Один победитель будет определен случайным образом 28 февраля. Счастливчик сможет забрать призы в редакции РИАМО.

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