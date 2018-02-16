РИАМО - 16 фев. В подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» отменили исторические реконструкции, которые планировали провести 24 и 25 февраля в рамках празднования 100-летия Красной Армии, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Ранее организаторы сообщали, что с 22 по 27 февраля в честь 100-летия Красной Армии в парке «Патриот» пройдет ряд праздничных мероприятий. В том числе 24 февраля на территории парка планировалась реконструкция эпизода Первой мировой войны – боев под Псковом и Нарвой 1918 года, а 25 февраля - реконструкция боев в Восточной Пруссии в 1944 году во время Великой Отечественной войны.

«В связи с тяжелыми погодными условиями, военно-исторические реконструкции, запланированные на 24-25 февраля в парке Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», отменены. О датах проведения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Остальные запланированные мероприятия в парке «Патриот» состоятся согласно афише.

Празднование столетия Красной Армии начнется 22 февраля первым всероссийским молодежным патриотическим форумом «Я - Юнармия!». 23 февраля начнет работу интерактивная экспозиция «Река времен. 100 лет Красной Армии», которая представит 100-летний путь развития вооруженных сил страны.

Все праздничные дни в парке будет работать «Музей мужества». Также откроется выставка, посвященная локальному конфликту в Сирии, где будет представлена реалистичная панорама разрушенной Пальмиры, рассказывающая о современной миротворческой политике России.