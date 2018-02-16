РИАМО – 16 фев. Сбой в работе соцсети «ВКонтакте» в пятницу днем произошел из-за серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров, передает «Интерфакс».

Около часа назад сообщалось, что сайт социальной сети «ВКонтакте» перестал работать из-за недоступности сервера. Проблема коснулась части пользователей ориентировочно в 15:45 по московскому времени. Часть пользователей не могла получить доступ как к мобильной, так и к десктопной версии.

«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам. Сбой связан с серьезной аварией в энергосистеме одного из дата-центров», - сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что «ВКонтакте» в пятницу вечером постепенно возобновляет работу, сейчас проблемы устраняются, доступ к сервисам восстанавливается. Отображается лента новостей, личные профили пользователей, музыка, видео и документы, а также отправляются сообщения. При этом работу еще не восстановил раздел «Товары».