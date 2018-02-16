РИАМО – 16 фев. Специалисты не обнаружили взрывных устройств на территории торгового центра «Авиапарк» в Москве, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Ранее ряд СМИ сообщал, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва в «Авиапарке».

«Угроза взрыва в ТЦ «Авиапарк» оказалась ложной: никаких подозрительных объектов не обнаружено», - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.