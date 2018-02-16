РИАМО - 16 фев. Книга «Мой любимый зоопарк» вышла в издательстве Московского зоопарка, это настоящая занимательная зоология для детей, сообщил журналистам в пятницу издатель Георгий Гупало.

«Это все идет исключительно благодаря Московскому зоопарку, который помогает каждую книжку сделать безупречной, с научной точки зрения. Чтобы еще раз почтить наш любимый зоопарк, мы решили сделать книжку, которая называется «Мой любимый зоопарк», в которой можно узнать конкретно про каждого героя зоопарка, обозначен вольер, где находится этот зверь и что про него важно знать ребенку, чтобы разобраться в особенностях жизни этого зверька»,- сказал Гупало.

Он также отметил, что таких книг вышло уже более 5 тысяч экземпляров.

«Еще когда только Светлана Владимировна (Акулова – ред.) входила в должность директора, у нас появилась замечательная идея сделать редкую уникальную книжную серию Animal books, где все самые известные люди России, писатели, музыканты, артисты рассказывают очень просто, легко, доступно, так, что каждый ребенок, начиная с шести лет, все прекрасно мог понять, где живет зверек, чем питается и так далее. Это самая настоящая занимательная зоология», - добавил Гупало.

12 февраля Московскому зоопарку – старейшему музею Москвы и одному из первых зоопарков Европы – исполнилось 154 года. По этому случаю в пятницу состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого поздравить главный зоопарк России собрались руководители других музеев столицы, опекуны, оказывающие помощь обитателям Московского зоопарка, почетные работники и ветераны.