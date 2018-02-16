РИАМО - 16 фев. Пожарные потушили возгорание площадью 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В пятницу в 15:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Алтуфьевское шоссе, 29А, строение 6.

«Пожарно-спасательные подразделения по прибытию подтвердили информацию о пожаре. В ходе проведения разведки и тушения пожара было установлено, что происходило горение на втором этаже. Принятыми мерами в 16:24 пожар был локализован и в 16:49 – ликвидирован», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работали 35 единиц техники и 117 человек личного состава.