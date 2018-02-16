РИАМО - 16 фев. Главгосэкспертиза России рассмотрела и одобрила проект реконструкции и технического перевооружения производства инъекционных лекарственных средств на базе федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Завод эндокринных препаратов был создан в апреле 1943 года на базе Московского мясокомбината имени А.И. Микояна. В настоящее время четыре цеха эндокринного завода производят 81 наименование лекарственных препаратов восьми фармакологических групп. 60 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам. Цель проекта реконструкции Московского эндокринного завода – организация производства лиофилизированных и жидких инъекционных препаратов, глазных капель во флаконах, а также шприцев однократного применения.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», – отмечается в сообщении.

Проект предусматривает замену физически устаревшего оборудования, приведение продукции к нормам международных стандартов производства и контроля качества GMP, увеличение производительности и расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

В новом цехе по производству препаратов разместятся две производственные линии, одна из которых будет выпускать лиофилизированные и жидкие инъекционные препараты, вторая - шприцы однократного применения. Также будет проведено обустройство упаковочных линий и вспомогательных помещений. Основные объекты будут расположены на третьем этаже производственного корпуса, однако некоторые технические помещения нового цеха разместятся на четвертом этаже, где будет проведена перепланировка и переоснащение участка водоподготовки.

Планируется, что реализация проекта создаст условия для ежегодного выпуска 40 миллионов единиц инъекционных препаратов и глазных капель во флаконах, что на 20,8 миллиона больше существующих показателей. Производство лиофилизированных препаратов во флаконах увеличится на 3,9 миллиона единиц и составит 6,5 миллионов единиц в год.

Работы будут проводиться в рамках выполнения федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».