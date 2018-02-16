РИАМО - 16 фев. В ходе операции «Кровля» в городском округе Мытищи по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области привели в порядок около 60 кровель нежилых зданий и сооружений, сообщила в пятницу начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

За невыполение работ по удалению наледи на кровлях нежилых зданий предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 15 до 70 тысяч рублей.

«За период с января по февраль 2018 года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области очищены от ледяных образований порядка 60 кровель нежилых зданий и сооружений в Мытищах», - сказала Витушева.

Она уточнила, что в том числе были устранены метровые сосульки на кровле нежилого здания на Новомытищинском проспекте. Руководителю управляющей организации указали на недопущение подобных фактов.

Операция «Кровля», в рамках которой Госадмтехнадзор следит за своевременной очисткой от последствий снегопадов кровель нежилых строений, является одной из основных операций Госадмтехнадзора на протяжении всей зимы.