РИАМО - 16 фев. В Москве 45-летнюю женщину приговорили к 160 часам обязательных работ за нетрадиционные методы воспитания детей – сына она избивала туалетным ершиком, а дочь окунала в унитаз головой, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Установлено, что женщина, являясь родителем 14-летнего мальчика и 10-летней девочки, 15 июля 2017 года нанесла своему сыну многочисленные удары по голове ершиком для чистки унитаза, а дочь за волосы оттащила в ванную комнату и опустила головой в унитаз, ударив о его внутреннюю поверхность», - говорится в сообщении.

Своими действиями подсудимая причинила детям физическую боль и нравственные страдания. Суд приговорил ее к наказанию в виде обязательных работ сроком на 160 часов.

«Дети в настоящее время проживают с бабушкой, в отношении женщины решается вопрос о лишении родительских прав», - заключается в материале.