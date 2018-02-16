РИАМО (СТУПИНО) – 16 фев. В подмосковном Ступине сотрудники полиции раскрыли очередную кражу, они задержали местного жителя, подозреваемого в краже бытовой техники и золотых украшений, сообщил Ступинскому информагентству источник в пресс-службе ОМВД России по городскому округу Ступино.

В дежурную часть ОМВД России по Ступино поступило сообщение от 33-летней местной жительницы. Она рассказала, что в квартире одного из домов на улице Овражной неизвестный совершил кражу крупной бытовой техники и золотых украшений. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 37-летний местный житель. Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Ступино возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», – сказал источник.

По данным агентства, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.