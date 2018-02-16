РИАМО - 16 фев. На Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в рамках выставки-конференции «Кооперация. Создание уникального культурного продукта. Долгосрочное развитие культурного пространства» представлен стенд Международного музыкального фестиваля имени Чайковского, проходящего в подмосковном Клину, сообщила журналистам в пятницу советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

С 16 по 18 февраля в Сочи проходит международная конференция и выставка «Кооперация. Создание уникального культурного продукта. Долгосрочное развитие культурного пространства», организованная совместно Зимним международным фестивалем искусств, Европейской ассоциацией фестивалей, министерством культуры РФ и Санкт-Петербургским международным культурным форумом.

«Это выставка-конференция в рамках зимнего фестиваля искусств. Международный фестиваль в Клину представлен на выставке. Настоящий мощный фестиваль должен представлять свою продукцию. Мы хотим, чтобы приехали к нам зрители из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Твери», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что на музыкальном фестивале в Клину в этом году будут представлены эксклюзивные постановки. В частности, на фестивале будет показан спектакль Дмитрия Маликова «Перевернуть игру».

«В Сочи на протяжении четырех лет в рамках фестиваля мы проводим профессиональную конференцию, в этом году ее основная тема – кооперация с целью создания нового культурного продукта» - сказал исполнительный директор Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Дмитрий Гринченко.