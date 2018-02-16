На кадрах можно увидеть, как машина на автопилоте останавливается на светофорах, объезжает преграды, ездит с разной скоростью по узким и широким улицам. Авто реагирует на сугробы, другие автомобили, пешеходов и знаки дорожного движения.
|Температура
|-4˚C … -2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|759 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|-4˚C … -2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|755 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|750 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
На кадрах можно увидеть, как машина на автопилоте останавливается на светофорах, объезжает преграды, ездит с разной скоростью по узким и широким улицам. Авто реагирует на сугробы, другие автомобили, пешеходов и знаки дорожного движения.
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