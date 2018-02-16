РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Жители ЖК «Малое Павлино» в городском округе Люберцы пожаловались в социальной сети Instagram на то, что их управляющая компания не убирает снег и сосульки с крыш домов.

«Снег и сосульки с крыш уберут тогда, когда появятся жертвы? Сколько можно ждать помощи? Приезд главы городского округа Владимира Ружицкого 3 февраля вселил в жителей надежду, но ничего не изменилось. Снег уже сходил с крыш неоднократно, чудом никто не пострадал. Снег и лед падают не возле стены, а летят до проходов», – пишут жители в соцсети.

Представители управления ЖКХ администрации городского округа Люберцы ответили жителям в комментариях, что в данный момент на территории «Малое Павлино» проводится комиссионное обследование с участием представителей Госжилинспекции. Они осматривают жилищный фонд на предмет наличия сосулек.

«Образований наледи, представляющих опасность, над местами прохода жителей не обнаружено. Чистка кровель от снежного покрова запланирована на понедельник (19 февраля – ред.). Снежный покров будет удален. Специализированная техника заказана. Управляющей компании дано указание разместить на подъездах информацию о проведении чистки и с просьбой освободить придомовую территорию от личного транспорта для доступа вышки к кровлям», – сообщил представитель управления ЖКХ.