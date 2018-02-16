РИАМО - 16 фев. Шесть комплектов игрового оборудования изъяли из незаконного игорного клуба в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Незаконный объект игорного бизнеса обнаружили в ходе проверки Химкинской городской прокуратуры.

«В настоящее время деятельность незаконного игорного заведения прекращена. Орган полиции проводит проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ», - говорится в сообщении.

Ход доследственной проверки находится в Химкинской городской прокуратуре на контроле.