РИАМО - 16 фев. Гости подмосковного парка «Патриот» смогут посетить воссозданную ярмарочную площадь уездного городка в рамках празднования Масленицы 17 и 18 февраля, сообщается на сайте парка.

«На площади сектора «Юнармия» 17 и 18 февраля будет воссоздана ярмарочная площадь уездного городка, на которой каждый посетитель парка «Патриот» сможет приобрести предметы домашнего быта, одежды и украшений, созданные мастерами со всей России», - говорится в сообщении.

В дни проведения масленичной ярмарки гостей будут ждать веселые скоморохи. Проверить свои силы можно будет в боях на помосте, а также на всем известном аттракционе «Родео». Юные гости с удовольствием прокатятся на чудо-аттракционе «Самовар» и снежной горке, поиграют в народные игры на открытой площадке. Также всех гостей прокатит карусель «Самовар».

Вольная дружина XVII-XVIII века проведет мастер-класс по богатырскому делу. Сделать фотографию в костюмах и атрибутике дружинника сможет каждый.

«И какая же Масленица без сжигания чучела? Кульминацией мероприятия станет всенародное гуляние, а также угощения блинами - символом Масленицы, приближающейся весны и солнца», - добавляется в сообщении.

В этом году масленичная неделя проходит с 12 по 18 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Он пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.