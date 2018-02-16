РИАМО – 16 фев. Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане на дистанции 5 тысяч метров, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Российская спортсменка участвовала в гонке на льду на дистанции 5 тысяч метров. Воронина пришла на финиш третьей и завоевала бронзовую медаль. Воронина финишировала за 6 минут и 53,98 секунды», - говорится в сообщении.

Лидером соревнований стала спортсменка из Голландии Эсме Виссер с результатом 6 минут 50,23 секунды. Серебро досталось чешской конькобежке Мартине Сабликовой, которая прошли дистанцию за 6 минут 51,85 секунды.

Ранее бронзу в гонке на 15 километров в свободном стиле на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане завоевал российский лыжник Денис Спицов, кроме того, серебро завоевал скелетонист Никита Трегубов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».