РИАМО - 16 фев. Новая рентгенхирургическая операционная начала свою работу в сосудистом центре Мытищинской городской больницы после проведения капитального ремонта, также в эксплуатацию ввели новый ангиографический аппарат, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В пятницу медучреждение посетил с рабочим визитом министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Также в мероприятии приняли участие глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и президент Ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров.

«Мы уделяем большое внимание оснащению медучреждений региона современным оборудованием. В данном центре мы ставим уже второй ангиограф, вместе с тем, это аппарат совершенно нового уровня, например, с его помощью можно сделать виртуальную 3D-ангиографию», - сказал Марков.

По его словам, эта функция позволит лечить пациентов не только с патологией сердца, но и помогать людям с острым нарушением мозгового кровообращения, аневризмами брюшного отдела аорты, поражениями сосудов нижних конечностей и другими заболеваниями.

Также министр добавил, что в пятницу получили лицензию на использование аппарата. Уже с понедельника, 19 февраля, пациенты, поступившие в сосудистый центр Мытищинской КГБ, будут проходить на нем обследования: врачи смогут проводить до 20 исследований и операций за сутки.

«Оснащение новым оборудованием происходит в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего на закупку и установку аппарата было выделено 67,5 миллионов рублей. Кроме местных жителей воспользоваться аппаратом смогут пациенты из Королева, Пушкина, Щелкова, Сергиева Посада, Ивантеевки и Красноармейска — всего около 1,1 миллиона человек», - подчеркнул Марков.

Как отметил Егоров, введение в эксплуатацию нового ангиографа еще раз доказывает, что здравоохранение не стоит на месте.

«Новый аппарат позволит спасти тысячи жизней», - добавил президент ассоциации заслуженных врачей России.

В 2017 году показатель смертности от болезней системы кровообращения в Подмосковье уменьшился на 15% по сравнению с 2016 годом.