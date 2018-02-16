РИАМО - 16 фев. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил российского скелетониста Никиту Трегубова, который завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Спортсмен Центра спортивной подготовки по Олимпийским видам спорта Московской области Трегубов завоевал серебряную медаль зимней Олимпиады в Пхенчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял спортсмен Юн Сун Бин из Южной Кореи с результатом 3 минуты 20,55 секунды. Бронзу получил британец Доминик Парсонс. Его результат — 3 минуты 22,20 секунды.

«От души поздравляю Никиту Трегубова с серебряной медалью Олимпиады. В сложных условиях, которые для наших спортсменов создал МОК, атлет проявил максимальную самоотдачу и волю к победе. Для нас это серебро дороже золота», - сказал Терюшков.

Он отметил, что два дня назад Трегубов отмечал свой день рождения. А сегодня он поздравил себя сам и всю страну, добыв очередную медаль российских атлетов в Пхенчхане.

«Пусть завидуют те американцы и британцы, которые отказались жать руку нашему скелетонисту до начала стартов», - заключил министр физической культуры и спорта региона.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».