РИАМО - 16 фев. Рабочие начали монтаж пролетного строения на путепроводе, который строят над железной дорогой в подмосковной Балашихе, пролет планируют смонтировать до конца марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Путепровод возводят над железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги на 5 километре автодороги Балашиха - Салтыковка (Разинское шоссе). Объект строят с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда Подмосковья. Заказчиком строительства выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком – ООО «ГорКапСтрой».

«На строящемся путепроводе в Балашихе приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения. Общий вес металлоконструкций пролетного строения, которые будут смонтированы над тремя железнодорожными путями, составит 580 тонн», - отмечается в сообщении.

В целях обеспечения безопасности монтаж выполняется в ночное время в технологические окна, предоставленные Московской железной дорогой. Работы по монтажу пролетного строения через всю железную дорогу будут завершены до конца марта.

Кроме того, на объекте завершается устройство железобетонных конструкций путепровода: опор и подпорных стен, продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций и устройству локальных очистных сооружений. В строительстве путепровода задействованы 105 специалистов и 11 единиц техники.

«Объект реализуется в рамках проекта «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье» и призван обеспечить беспрепятственное автомобильное движение при пересечении Разинского шоссе с железнодорожными путями Горьковского направления МЖД. Строительство путепровода началось январе 2017 года, завершить работы планируется в четвертом квартале 2019 года», - сказал министр транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Длина путепровода, согласно проекту, составит 894 метра, общая протяженность сооружения – 1,3 километра. Перспективная интенсивность движения по четырехполосной трассе (по две полосы в каждом направлении) составит свыше 3 тысяч автомобилей в час.

«Переезд находится на Разинском шоссе, которое следует через центр Балашихи к Щелковскому шоссе и связывает Носовихинское шоссе с трассой М-7 «Волга». Фактически дорога выполняет функцию основной поперечной связи Балашихи. Строительство путепровода позволит ликвидировать многокилометровые пробки, парализующие город», - сообщил и.о. директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.