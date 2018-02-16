РИАМО - 16 фев. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разработало русско-английский разговорник для таксомоторных компаний к чемпионату мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Разговорник содержит стандартные фразы на английском языке, которые помогут подмосковным таксистам подготовиться к работе в период проведения чемпионата мира», - отмечается в материале.

Ведомство напомнило, что аккредитация такси для работы на мундиале стартовала 1 февраля, ее проводит Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). Аккредитацию получат автомобили не старше четырех лет.

Подмосковные такси должны быть оборудованы опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах, также такси должны передавать в онлайн-режиме данные по местонахождению.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.