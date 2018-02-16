Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи устроили флешмоб с собаками, которые копируют хозяев, обсуждали группу «Вижу рифмы» «ВКонтакте» и приложение от создателей сериала «Черное зеркало», предсказывающее сроки отношений пар, а также неудачный хайп казахстанского банка на флешмобе #PadManChallenge и новую рекламу «Макдоналдс».
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Паблик «Вижу рифмы»
Самым обсуждаемым пабликом на этой неделе стала группа «Вижу рифмы» в социальной сети «ВКонтакте», где авторские стихи рифмуются с фразами из рекламы, этикетками и объявлениями. За десять дней существования группы количество подписчиков перевалило за 70 тысяч.
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Собаки, копирующие хозяев
Очередной собачий флешмоб на этой неделе запустил британец Лиам Райс в Twitter. Он опубликовал селфи со своей хаски по кличке Луна, которая повторяла его выражение лица. «Похоже? внутри моей собаки прячется человек», - написал он.
I think my dog might actually be a human trapped in a dogs body 🤷🏽♂️ pic.twitter.com/ZX62wb4nWL— Liam Rice (@Li4mricee) 8 февраля 2018 г.
Оказалось, так думает не он один:
9 февраля 2018 г.
Same here pic.twitter.com/BAWHpxHp3f— Cas (@cassandrandrade) 9 февраля 2018 г.
My doggo loves posing for the camera 😍 pic.twitter.com/mcVuM2OX6l— Xposed💥 (@uncensored_BB11) 9 февраля 2018 г.
I see your 😎😎 and I raise you a 😮😮 pic.twitter.com/N3rs31xE8H— Juhi Apte (@Jwoohoo) 9 февраля 2018 г.
same pic.twitter.com/DvD3gdPGlA— Gabrielle Dawn ☼ (@GabbyDawn11) 9 февраля 2018 г.
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Проверка совместимости от «Черного зеркала»
Приложение Coach по мотивам четвертого эпизода Hang the DJ («Повесь диджея») последнего сезона сериала «Черное зеркало» представила компания Netflix. С помощью сервиса можно предсказать длительность отношений, при условии, что партнеры зайдут одновременно и нажмут кнопку старт. Похожий сервис использовали герои серии «Повесь диджея», чтобы найти свою идеальную пару.
Trust the system. Visit https://t.co/f3v1QPmbAx to find out if your partner is a perfect match. pic.twitter.com/XV0FXmtx5G— Black Mirror (@blackmirror) 14 февраля 2018 г.
Пользователи социальных сетей в разных странах стали публиковать свой срок отношений, который предсказала система:
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Селфи с прокладками
«Прокладочный» флешмоб в поддержку доступности средств гигиены для женщин начался в Индии после выхода фильма «Человек-прокладка» о предпринимателе Аруначаламе Муруганантаме, который способствовал тому, чтобы гигиенические прокладки стали доступными для индийских женщин. Перед премьерой фильма сам бизнесмен запустил в Twitter флешмоб, выложив фото с гигиенической прокладкой.
#PadManChallenge— A Muruganantham (@murugaofficial) 2 февраля 2018 г.
Yes that’s a Pad in my hand & there's nothing to be ashamed about. It's natural! Period. #StandByHer
Copy, Paste this & Challenge your friends to take a photo with a Pad!
Here I am Challenging @akshaykumar @mrsfunnybones @sonamakapoor @radhika_apte pic.twitter.com/ULJuJmSeZN
Массовым он стал после того, как к нему присоединилась Наталья Водянова, выложив фото в Instagram с хэштегом #PadManChallenge.
«Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные – это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом», - написала она.
За несколько дней к флешмобу #PadManChallenge присоединились тысячи женщин по всему миру. Неудачно хайпанул на этом Евразийский банк в Казахстане, который вместо селфи с прокладкой выложил фотографию сотрудницы с банковской картой. Пользователи соцсетей стали троллить банк.
«Вы осторожнее там, а то люди начнут вашу карту не туда прикладывать», - написал им в комментариях ForteBank. После чего пост был удален.
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«Макдональдс» против хипстерских кафе
«Макдональдс» продолжает высмеивать хипстерские кофейни в своих рекламных роликах. На этот раз ролик посвящен бариста маленьких модных кофеен, которые не могут нормально объяснить, что такое флэт-уайт, ответ посетители узнают только в «Маккафе».
Ранее они уже шутили над фишками хипстерских кофеен – необычной подачей, маленькой порцией и непонятным меню.
Однако не все Интернет-пользователи оценили такой подход и критикуют общепит за отсутствие особой атмосферы, которая есть только в местечковых заведениях.
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