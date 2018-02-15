РИАМО - 15 фев. В Москве в будущем году могут внедрить бесконтактную систему оплаты проезда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это инновационный способ оплаты. Мы хотим сделать так, чтобы вообще ничего прикладывать не надо было к турникету. У вас в кармане будет мобильный телефон либо карта со специальным чипом, вы подойдете к турникету — он откроется, он вас узнает и считает информацию с вашей транспортной карты. Такая технология может появиться уже в следующем году», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, уже сейчас по количеству способов оплаты проезда в общественном транспорте Москва входит в тройку лидеров наравне с Сингапуром и Токио.

«Для нас как для городских властей большая задача — это настройка системы наземного городского транспорта для того, чтобы автобус приезжал в оптимальное время, чтобы время его ожидания тоже было оптимальным и удобным, чтобы сама остановка этого городского транспорта находилась в удобном месте», — объяснил Ликсутов.

Маршрут должен отвечать реальным потребностям жителей: чтобы они делали меньше пересадок и была его синхронизация с другими транспортными системами, например с метро, Московским центральным кольцом и пригородными электричками.

Помогают технологии и в этом. Так, подсчет количества проходов в метро и посадок по билетам в наземный транспорт, наблюдение за потоком машин при помощи видеокамер позволяет выяснить, какие направления среди москвичей и гостей столицы наиболее популярны. Более того, система видеонаблюдения и оперативная обработка данных позволяют настраивать работу светофоров в режиме реального времени и уменьшать количество пробок.

«Когда в городе случаются ДТП или перекрытия, мы стараемся в первую очередь информацию передать автомобилям такси и водителям автобусов. Это применяется в Москве на сегодняшний день», — отметил Ликсутов.

Для удобства пассажиров в столице работает несколько мобильных приложений: «Метро Москвы», «Мосгорпасс», «Мосгортранс», «Парковки Москвы» и «Помощник Москвы».

«Мы считаем, что город обязательно должен быть в тренде и иметь базовые приложения для удобного передвижения по городу. На сегодняшний день почти миллион человек уже скачали приложение «Метро Москвы», 30 тысяч пассажиров ежедневно пользуются приложением, прокладывают маршруты», — заявил Ликсутов.

Также с помощью «Метро Москвы» можно пополнить карту «Тройка» и узнать обо всех изменениях в столичной подземке — от ремонта эскалаторов до открытия новых станций.

Почти 200 тысяч горожан установили на свои смартфоны приложение «Помощник Москвы», эта программа фиксирует нарушения правил дорожного движения, парковки и другие. С его помощью горожанам удалось зафиксировать 800 тысяч нарушений.

«Система сделана так, что туда невозможно внести никакие изменения, невозможно скорректировать эти данные, есть привязка через ГЛОНАСС, геолокацию. Все это серьезно защищено и прошло сертификацию во всех ведомствах и организациях», — подчеркнул Ликсутов.