РИАМО - 15 фев. В Подмосковье разработали механизм изменения вида разрешенного использования земельного участка в переходный период после утверждения с начала года правил землепользования и застройки территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«С 1 января 2018 года во всех муниципальных образованиях Московской области утверждены правила землепользования и застройки территории (ПЗЗ). Теперь территория муниципальных образований разбита на территориальные зоны, для каждой из которых предусмотрены определенные виды разрешенного использования. Это означает, что поменять вид разрешенного использования возможно лишь на тот, который утвержден для соответствующей территории в рамках ПЗЗ», - сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

В настоящий момент идет передача координат границ территориальных зон в органы Росреестра. Процесс передачи данных может занять от нескольких недель до месяцев – в зависимости от площади муниципалитета. Чтобы жители и предприниматели Подмосковья имели возможность изменить вид разрешенного использования земельных участков в этот период без задержки, областные Минимущества и Главархитектура вместе с органами Росреестра разработали механизм изменения вида разрешенного пользования, не дожидаясь передачи в Росреестр координат территориальных зон.

Заявление на изменение вида разрешенного использования земельного участка можно подать через региональный портал госуслуг Московской области или в офисе МФЦ. Для получения услуги в личном кабинете портала необходимо выбрать услугу «Государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества», а затем - «Учет изменений вида разрешенного использования земельного участка».

Также изменить вид разрешенного использования земельного участка можно и через услугу на портале «Принятие решения об установлении, установлении соответствия, подтверждении изменения вида разрешенного использования земельных участков», обязательно указав муниципальное образование, на территории которого расположен земельный участок.

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН) с измененными характеристиками будет направлена в личный кабинет или в офис МФЦ, в который были поданы документы на услугу.