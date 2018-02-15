РИАМО - 15 фев. Объем промышленного производства в подмосковном городском округе Ступино в 2017 году превысил 140 миллиардов рублей, муниципалитет удерживает лидерство в Подмосковье по этому показателю с 2000 года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В четверг глава городского округа Ступино Вера Назарова выступила с ежегодным отчетом о социально-экономическом развитии муниципального образования за 2017 год и задачах на 2018 год. Отчет прозвучал на расширенном заседании совета депутатов с участием заместителя председателя правительства Московской области – руководителя Главного управления территориальной политики региона Александра Костомарова.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности в 2017 году увеличился на 7,2% и составил 156,4 миллиарда рублей. С 2000 года округ удерживает лидерство в регионе по объему промышленного производства. В прошлом году он достиг 142,4 миллиарда рублей. Удельный вес инновационной промышленной продукции в общем объеме отгруженной составил 80%», - сказала Назарова.

По ее словам, наибольшего роста объемов производства добились предприятия «Авиатехнология», «Аэросила», «Ступинская металлургическая компания», «Ступинский химический завод», «Фипар», «Мапеи», «Еврокосмед-Ступино» и «Керама Марацци». В 2017 году было построено два новых предприятия и три производственные линии. В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» реализуется 19 инвестпроектов.

«По сальдированному финансовому результату округ занимает второе место в Московской области – 27,5 миллиардов рублей с ростом 6%», - отметила Назарова.

Она добавила, что в 2017 году объем реализованной сельхозпродукции составил 1,9 миллиарда рублей. Объем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджетов всех уровней составил 69 миллионов рублей. Дополнительно введено в оборот 3,4 тысячи гектаров пашни.

«Задачи, поставленные перед нами в майских указах, обращениях президента России и губернатора Подмосковья, в основном выполнены», - подчеркнула глава округа.

Назарова заключила, что в 2018 году в Ступине приоритетом станет реализация программ «Формирование современной городской среды», «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения», «Цифровое муниципальное образование» и «Управление имуществом и финансами». Еще одной важнейшей задачей станет формирование стратегии социально-экономического развития муниципалитета на долгосрочную перспективу.

По итогам доклада Костомаров отметил, что городской округ Ступино с его потенциалом имеет огромное значение для Подмосковья, и областное правительство уверено в том, что муниципалитет успешно выполнит поставленные задачи.