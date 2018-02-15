РИАМО - 15 фев. Правительство Москвы на Российском инвестиционном форуме «Сочи – 2018» заключило ряд стратегических соглашений о локализации и развитии высокотехнологичных производств на территории столицы. Партнерами города стали российские и зарубежные компании – лидеры в своих отраслях, говорится в сообщении пресс-служба столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

«Москва входит в число мировых центров притяжения инноваций и инвестиций. Город заинтересован в развитии своего промышленного потенциала, в росте эффективности и конкурентоспособности индустриального сектора. Для этого внедрены и уже успешно реализуются комплексные меры поддержки компаний, разместивших у нас свои перспективные производства», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В частности, новое соглашение правительства Москвы и ЗАО «Рено Россия» является продолжением предыдущего – по развитию автомобильного производства на территории города. Оно было подписано в 2013 году и предусматривало предоставление налоговых и иных льгот. Реализация нового соглашения позволит ЗАО «Рено Россия» провести модернизацию московского завода компании и увеличить количество выпускаемых автомобилей, в том числе на экспорт.

Также компания «Брайт Вэй Индастриз» создаст на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» производство порядка 60 жизненно важных лекарственных препаратов для лечения широкого спектра заболеваний пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем в форме таблеток, капсул и инъекций. Произведенные в столице препараты станут доступнее для москвичей. Инвестиции в проект составят более 1,8 миллиарда рублей. Объем производства при выходе на проектную мощность – порядка 5 миллиардов рублей в год.

Российская биотехнологическая компания «БИОКАД» при поддержке города приступит к созданию инновационного фармацевтического предприятия на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». После завершения строительства в течение 7 лет компания будет поставлять городу 22 препарата, в основном группы «онкология и иммуномодуляторы». Это первый в Москве офсетный контракт (подписан в октябре 2017 года) и первый в России проект, реализуемый по законодательной модели о долгосрочной закупке для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика.

Кроме того, на форуме в Сочи правительство Москвы подписало соглашения о сотрудничестве с Вологодской, Московской и Псковской областями. Они предполагают совместную работу по развитию промышленного потенциала и инфраструктуры, укрепление экологической безопасности, торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество.