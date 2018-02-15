РИАМО - 15 фев. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Щелковском районе Подмосковья 20 февраля, продолжительность экзамена - один час, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Подмосковье вошло в число 50 регионов - участников масштабной акции, инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Впервые акция прошла 7 февраля 2017 года, в тот день к ней присоединились более 3 тысяч родителей из 50 регионов. Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено сделать ее ежегодной.

«20 февраля 2018 года родители подмосковных выпускников поменяются местами со своими детьми и пройдут всю процедуру ЕГЭ. Они смогут сами зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ-2018. На сдачу экзамена участникам дается один час. Родители смогут лучше разобраться в процедуре экзамена, узнать все нюансы и подготовить детей к сдаче ЕГЭ-2018», - отмечается в сообщении.

Акцию откроет министр образования Московской области Марина Захарова. Мероприятие пройдет при участии летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука в школе №4, которая названа в честь него, по адресу: Щелково, улица Центральная, дом 23.

В этот день вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку напишут Захарова, чемпионка России по женскому футболу Мария Брылева и школьники Подмосковья.