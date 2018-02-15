РИАМО - 15 фев. Департамент городского имущества Москвы в рамках содействия предпринимателям для развития бизнеса предоставляет им для аренды около 700 городских помещений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По аренде нежилого фонда в 2018 году в столичный департамент по конкурентной политике планируется к передаче порядка 700 объектов для реализации на торгах», - говорится в сообщении.

В Москве в рамках содействия развитию малого и среднего бизнеса работают городские программы льготной аренды помещений – 1 рубль за 1 квадратный метр: «Доктор рядом», «Дошкольные образовательные учреждения» и «Объекты культурного наследия».

Кроме того, город реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса путем выставления на специализированные торги помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства со стартовой ценой годовой арендной платы 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. В 2018 году планируется выставить 278 таких объектов.

«Мы видим высокий интерес к городским объектам. По состоянию на 2018 год, среднее количество участников на лот по сравнению с предыдущим годом увеличилось с 2,5 до 4 человек», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В 2017 году департамент по конкурентной политике передал 522 комплекта лотовой документации по объектам нежилого фонда, включая помещения для передачи в аренду субъектам малого предпринимательства, а также помещения по льготным программам «Доктор рядом», «Дошкольные образовательные учреждения» и «Объекты культурного наследия».

По результатам торгов за 2017 год было реализовано 289 объектов на общую сумму около 585 миллионов рублей. При этом среди организаций и индивидуальных предпринимателей, арендовавших объекты нежилого фонда, по результатам торгов наибольшим спросом пользовались помещения площадью до 200 квадратных метров, расположенные, в основном, на первых этажах и имеющие отдельный вход.